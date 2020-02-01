«Фонтанка» опубликовала переговоры рабочих перед обрушением СКК в Петербурге

Согласно опубликованным изданием «Фонтанка» переговорам рабочих, подрядчики не имели точного плана по разборке комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, где в результате обручения погиб один человек.

Как отмечает издание, машинист крана вовсе работал вслепую, выполняя инструкции по рации, и не видел люльку, поднятую на крышу.

На стройке работали 29-летний Матвей Кучеров и его 26-летний друг детства Александр Бардынин.

Согласно переговорам, рабочих торопили с земли. Им предложили прицепиться к люльке и с кольца резать ванты.

«Один человек встает на кольцо, прицепляется к люльке, ведет люльку за собой…», — говорил человек в рации. Этот план отличался от прежнего и Кучерову с Бардыниным не собо понравился.

В итоге они согласились. Чтобы выходить к люльке у них не было даже нормальной длины веревки. Бардынин предложил идти без страховки.

Кучеров вышел на кольцо. С собой у них была короткая веревка.

В дальнейшем рабочие пристегнулись друг к другу.

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