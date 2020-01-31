В Минтрансе РФ рассказали, когда авиакомпании смогут летать в Китай в чартерном режиме

Российские авиакомпании смогут осуществлять полеты в КНР в чартерном режиме с 1 февраля 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса России.

Так, согласно сообщению Минтранса, с 00.00 часов 1 февраля работа российских регулярных перевозчиков, осуществляющих перелеты в и из Китая, изменится с регулярного режима на чартерный.

Там отметили, что это может повлечь изменение номера рейса, а также повлиять на дату и время вылета, о чем будет сообщаться на сайтах перевозчика.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом почти 10 тысяч человек.

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