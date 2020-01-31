В Роспотребнадзоре рассказали о риске распространения коронавируса в Тюмени

В региональном Роспотребнадзоре заявили, что для местных жителей нет угрозы заражения новым типом коронавируса, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Галину Шарухо.

По ее словам, благодаря своевременной изоляции заболевшей студентки из Китая ситуация не представляет опасности для тюменцев.

Она отметила, что был усилен санитарно-карантинный контроль в аэропорту Рощино: проводится двойная термометрия пассажирам и членам экипажа.

Ранее сообщалось, что заболевшие данным вирусом выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших являются гражданами Китая.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом почти 10 тысяч человек.

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