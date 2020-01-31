Аксенов считает закрытой тему поздравления блокадников в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в действиях чиновников, решивших поздравить блокадников в Керчи пирогами, не было злого умысла. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».

По его мнению, этот инцидент продемонстрировал их глупость, и именно за глупость они будут уволены.

Он пояснил, что должностные лица допустили сразу несколько ошибок. Так, чиновницы проявили невежество, заходя в квартиры к блокадникам в обуви и верхней одежде.

Кроме того, по мнению Аксенова, любые вручаемые символы должны соответствовать поводу, а также оказывать материальную поддержку.

Он подчеркнул, что представители власти несут повышенную ответственность перед обществом и не должны об этом забывать.

В своей публикации он также заключил, что все необходимые управленческие решения приняты, и данную тему стоит закрыть.

Скандал разгорелся после того, как крымские чиновницы пришли к блокадницам, проживающим в Керчи, в шубах и подарили им по батону хлеба в годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Власти Крыма резко раскритиковали это «поздравление». Однако позже пресс-секретарь городского совета Керчи заявила, что это был не обычный хлеб, а караимские пироги с мясом и картофелем.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Власти Керчи объяснили выбор пирогов в качестве подарка блокадникам

— Крымский сенатор считает необходимым наказать чиновниц Керчи