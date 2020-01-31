Чехию охватила эпидемия гриппа
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Территорию Чехии охватила эпидемия гриппа, на каждые 100 тысяч человек регистрируется 1865 больных, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу гигиенической службы республики Эву Готтвальдову.
По ее словам, из-за связанных с гриппом осложнений скончались уже 12 человек.
В Государственном институте здравоохранения отметили, что эпидемия охватила всю территорию республики.
Там уточнили, что в основном, преобладает вирус гриппа типа А.
Также подчеркивается, что среди больных преобладают дети и люди старшего возраста.