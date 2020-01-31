Чехию охватила эпидемия гриппа

Территорию Чехии охватила эпидемия гриппа, на каждые 100 тысяч человек регистрируется 1865 больных, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу гигиенической службы республики Эву Готтвальдову.

По ее словам, из-за связанных с гриппом осложнений скончались уже 12 человек.

В Государственном институте здравоохранения отметили, что эпидемия охватила всю территорию республики.

Там уточнили, что в основном, преобладает вирус гриппа типа А.

Также подчеркивается, что среди больных преобладают дети и люди старшего возраста.