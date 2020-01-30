Помилованная Путиным израильтянка Иссахар вернулась в Израиль

Помилованная президентом России Владимиром Путиным израильтянка Наама Иссахар, ее мать Яффа, прилетела на родину в сопровождении премьера Биньямина Нетаньяху и его жены Сары. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

По словам премьера, Наама Иссахар по прибытии была очень взволнована.

«Это было неописуемо. Это был первый раз, когда она вышла на улицу и увидела деревья, увидела небо», — рассказал Нетаньяху.

Иссахар приговорили к 7,5 годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», девушка летела в Тель-Авив. У нее обнаружили 9,6 грамма гашиша, который, по ее словам, она перевозила в личных целях. 29 января Путин подписал прошение о помиловании израильтянки.

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