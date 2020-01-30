Грузовое ж/д сообщение между Россией и Китаем будет приостановлено , передает ТАСС.

Как пояснили в РЖД, это произойдет с 31 января.

До этого сообщалось, что Россия прекратит ж/д сообщение со всеми городами Китая, кроме Пекина.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что распорядился закрыть границу с Китаем в качестве одной из мер борьбы с распространением коронавируса нового типа.

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