Грузовое ж/д сообщение между Россией и Китаем будет приостановлено
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Грузовое ж/д сообщение между Россией и Китаем будет приостановлено , передает ТАСС.
Как пояснили в РЖД, это произойдет с 31 января.
До этого сообщалось, что Россия прекратит ж/д сообщение со всеми городами Китая, кроме Пекина.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что распорядился закрыть границу с Китаем в качестве одной из мер борьбы с распространением коронавируса нового типа.
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