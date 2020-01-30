В Конституции могут закрепить понятие семьи как союза мужчины и женщины

В Конституцию допустимо внесение положения, которое определяло бы семью как союз мужчины и женщины.

С таким заявлением выступил в четверг сенатор Андрей Клишас.

«Я поддерживаю такого рода дополнения в преамбулу», — цитирует члена Совфеда «Интерфакс».

Отмечается, что с этой идеей выступил замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев.

Клишас в свою очередь уточнил, что точный текст подобного уточнения в Основной закон страны еще стоило бы обсудить.

«Но сама идея мне кажется очень разумной», - сказал сенатор.