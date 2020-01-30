Полиция задержала угрожавшую взорвать самолет женщину
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Полиция задержала пассажирку рейса Симферополь — Москва, которая грозилась взорвать самолет в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Как отмечается, в настоящее время она доставлена правоохранителями в линейный отдел МВД.
Женщину допрашивают сотрудники полиции и ФСБ.
Ранее сообщалось, что пассажирка оказалась в состоянии алкогольного опьянения.
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