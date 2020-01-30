В Москве срочно приземлился самолет из-за угрозы пассажирки взорвать себя

Летевший из Симферополя в Москву пассажирский лайнер был вынужден срочно приземлиться из-за того, что одна из пассажирок угрожала взорвать себя и самолет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, пилоты сообщили, что находящаяся на борту женщина угрожает взорвать себя.

После этого было принято решение срочно садить самолет на землю.

Отмечается, самолет благополучно сел в Домодедово и его уже буксируют на стоянку. На борту находились 195 человек.

«Лайнер буксируют на стоянку. Из-за временного запрета на вылеты на полосах скопилась целая пробка из ожидающих лайнеров», — заключает канал.

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