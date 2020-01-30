Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на Филиппинах, из-за данной болезни в Китае уже погибли 170 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, вирус обнаружили у гражданки КНР, которая приехала на Филиппины 21 января из китайского Уханя, где началась эпидемия. У нее заметили кашель через четыре дня после прибытия, в результате она была госпитализирована.

По словам министра здравоохранения страны Франсиско Дуке, в настоящее время под наблюдением медиков находятся 23 человека, 18 из них — в Маниле. По его словам, власти принимают все необходимые меры для того, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране.

По последним данным, всего в Китае заражены вирусом 7,7 тысяч человек и свыше 12 тысяч наблюдаются у специалистов с подозрением на 2019-nCoV. Кроме того, погибли 170 человек и еще 170 – выздоровели. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 31 человек.

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