Обвиняемых в незаконном задержании Голунова экс-полицейских привезли в суд

Бывших сотрудников полиции отдела по борьбе с наркотиками, которых накануне задержали и допрашивали в СК, привезли в Басманный суд Москвы. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Отмечается, что экс-правоохранителей (Игоря Ляховеца, Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Максима Уметбаева, Романа Феофанова) привезли в суд для того, чтобы решить вопрос об их аресте.

Их обвиняют в совершении преступлений сразу по трем статьям: ст. 286 УК России «Превышение должностных полномочий», ч. 3 ст. 303 УК «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности» и ч. 2 ст. 228 УК страны «Незаконный оборот наркотиков».

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года, 11 июня его дело уже официально закрыли.

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