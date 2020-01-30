В якутском лицее-интернате отравились 34 воспитанника

В Якутии за медицинской помощью обратились 34 ученика лицея-интерната, у них диагностировали пищевое отравление. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

Как отмечается, в связи с инцидентом начато расследование.

Школьники обратились к медикам 29 января. К настоящему времени госпитализированных нет, у всех обнаружили легкое отравление.

У заболевших забрали био-материалы для проведения анализов.

В школе также прошла проверка.

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