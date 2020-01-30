В якутском лицее-интернате отравились 34 воспитанника
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В Якутии за медицинской помощью обратились 34 ученика лицея-интерната, у них диагностировали пищевое отравление. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.
Как отмечается, в связи с инцидентом начато расследование.
Школьники обратились к медикам 29 января. К настоящему времени госпитализированных нет, у всех обнаружили легкое отравление.
У заболевших забрали био-материалы для проведения анализов.
В школе также прошла проверка.
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