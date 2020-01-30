В отношении врача Каабака возобновили дело

Следователи приняли решение о возобновлении уголовного дела против врача-трансплантолога Нациoнального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Михаила Каабака. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на его адвоката Людмилу Осинину.

Уточняется, что расследование дела о смерти 16-летнего подростка в 2012 году возобновили 20 января.

Отмечается, что защита Каабака увидела в этом положительные стороны, так как если дело приостановлено, то статус обвиняемого с человека не снимается. Его могут снять, только когда дело будет прекращено.

По мнению Осининой, если дело возобновили, значит следствие действительно хочет разобраться и обоснованно прийти к решению о прекращении уголовного дела.

По версии следствия, в 2012 году в ФГБУ РНЦХ имени Петровского умер 16-летний мальчик, которому по заявлению родителей удалили пересаженную почку. По мнению врача, возможности приживления еще не были исчерпаны. При этом, экспертизы выявили, что причину смерти определить невозможно. Также было доказано, что помощь пациенту оказали в полном объеме.

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