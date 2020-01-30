Убитая в Новосибирске беременная женщина ранее обращалась в полицию из-за избиения

Фото подозреваемого в убийстве беременной девушки в Новосибирске, размещенное в разыскной ориентировке

Убитая сожителем в подъезде беременная жительница Новосибирска ранее обращалась в полицию из-за избиения. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Уточнятся, что заявление от 33-летней девушки поступало 15 января года. Тогда полицейские опросили обоих участников конфликта. Для установления степени тяжести наносимого вреда здоровью женщину направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В ведомстве отметили, что действиям сотрудников, которым была поручена отработка заявления, «будет дана оценка в ходе служебной проверки».

27 января на беременную девушку напал мужчина с ножом. Из-за многочисленных ранений девушка и ребенок не выжили.

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