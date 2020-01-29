Глава штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия прекратит ж/д сообщение со всеми городами Китая, кроме Пекина. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По решению оперативного штаба с ноля часов с четверга на пятницу, 31 января, ограничиваем железнодорожное движение. Поезда будут двигаться по маршруту «Москва-Пекин-Москва», — заявила Голикова.

Авиасообщение между российскими и китайскими городами так же могут ограничить. Решение об этом будет принято позднее.

По последним данным, в Китае коронавирусом 2019-nCoV заразились почти шесть тысяч человек. С 31 декабря от 2019-nCoV погибли уже 132 человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Немецкая авиакомпания Lufthansa отменяет рейсы в Китай из-за коронавируса

— Власти Китая попросили не избегать покинувших Ухань после вспышки коронавируса

— Коронавирус 2019-nCoV превзошел атипичную пневмонию 2003 года