ВОЗ созывает заседание чрезвычайного комитета из-за угрозы коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает заседание чрезвычайного комитета уже в третий раз за неделю из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV, сообщает Reuters.

Комитет планирует оценить, представляет ли новый коронавирус, международную угрозу. 16 независимых экспертов дадут рекомендации генеральному директору ВОЗ относительно того, является ли вспышка вируса ситуация еждународного масштаба, и каковы рекомендации для ее устранения.

Чрезвычайный комитет на прошлой неделе уже дважды отказывался объявлять глобальную чрезвычайную ситуацию из-за вируса.

Третье заседание пройдет в Женеве 30 января.