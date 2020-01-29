Китай передал РФ геном коронавируса

Российское генеральное консульство в Гуанчжоу сообщило, что китайская сторона передала России геном нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом говорится на сайте консульства.

Этот геном поможет ученым из двух стран при разработке вакцины от вируса.

Известно, что российские ученые уже успели разработать экспресс-тесты, которые в течение двух часов позволяют выявить вирус в организме человека.

«Российские и китайские специалисты приступили к разработке вакцины», — указывается в заявлении.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае вирусом заразились почти шесть тысяч человек за месяц. Кроме того, еще почти 10 тысяч человек в настоящее время проверяются на наличие вируса в организме. С 31 декабря от 2019-nCoV погибли уже 132 человека и только 104 смогли выздороветь.

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