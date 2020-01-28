Карикатуру на коронавирус осудили в посольстве Китая в Дании

Китайское посольство в Дании потребовало от местной газеты Jyllands-Posten удалить карикатуру, которая посвящена распространившемуся новому типу коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

Отмечается, что ранее газета разместила на номере за 27 января карикатуру, представляющей собой переделанный китайский флаг, на котором вместо пяти звезд изображены молекулы вируса.

В китайском представительстве подчеркнули, что такими действиями газета нарушила «нормы этики свободы слова», а также «нормы цивилизованного общества», и призвали автора изображения и представительство газеты принести свои извенения.

Главный редактор издания Якоб Нибро подчеркнул, что редакция не собиралась надсмехаться над эпижемологической ситуацией, однако отказался извиняться.

«Мы не можем принести извинения за что-то, что мы не считаем неправильным», — заявил он.

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