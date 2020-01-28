Водитель убитого под Ростовом депутата рассказал, как обнаружил тело

Водитель убитого в Ростовской области депутата местного Заксобрания Андрея Алабушева рассказал обстоятельства обнаружения его тела. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Он отметил, что депутат должен был присутствовать на совещании в Аграрном центре «Донской» в 15:00, однако не пришел. По словам мужчины, долгое время до Алабушева не могли дозвониться, после чего было принято решение поехать к нему домой.

Водитель заявил, что ему пришлось перелезать через забор и вскрывать входную дверь, чтобы пробраться в дом, после чего он обнаружил окровавленные тела депутата и его жены Ольги. Он также добавил, что угроз Алабушев не получал, а также не сталкивался с серьезными проблемами на работе.

В Загсобрании подтвердили гибель депутата.

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