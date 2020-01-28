Патриарх Кирилл предложил улучшить демографию через «искоренение» абортов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил улучшить демографию России через значительное ограничение абортов в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что такое решение позволит к 2030 году увеличить численность населения страны на 10 млн человек.

Патриарх подчеркнул, что важной целью, которая стоит перед государством, является «умножение населения», поскольку этого требуют «огромные просторы страны, мощное экономическое развитие».

«За 10 лет мы можем увеличить количество населения на 10 миллионов, если добьемся прогресса в предотвращении и искоренении абортов из нашей жизни», — заключил патриарх Кирилл.

Он также напомнил, что РПЦ пытается добиться исключения возможности искусственное прерывание беременности по желанию, а не по медицинским показаниям.

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