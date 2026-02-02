Роспотребнадзор сообщил о выявлении лиц, контактировавших с заболевшим оспой обезьян

В Московской области выявлены лица, контактирующие с заразившимся оспой обезьян, организовано медицинское наблюдение. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает «Интерфакс».

«Выявлены контактные лица, за ними организовано медицинское наблюдение и режим изоляции», — заявили в ведомстве, отметив, что в случае подтверждения заболевания им будет оказана необходимая медицинская помощь.

Специалисты провели дезинфекцию в домашнем очаге, подчеркнули в надзорном органе.

В Роспотребнадзоре рассказали, что для диагностики заболевания разработаны и зарегистрированы современные высокотехнологичные тест-системы, которые позволяют детектировать вирус в кратчайшие сроки. Эти тесты были использованы при обследовании первого пациента, что позволило оперативно подтвердить диагноз и принять меры.

Первый пациент оказался в Домодедовской больнице два дня назад. В течение пяти дней температура мужчины поднималась до 39 градусов, а на лице наблюдалось высыпание. Диагноз подтвердился. Сегодня стало известно о втором пациенте, поступившем в больницу.

