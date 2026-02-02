Китай раскритиковал вручение «Грэмми» Далай-ламе

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь выступил против вручения Далай-ламе премии «Грэмми». Об этом сообщает Independent.

Линь Цзянь назвал Далай-ламу «политическим изгнанником, занимающимся антикитайской сепаратистской деятельностью под прикрытием религии».

«Мы решительно выступаем против того, чтобы соответствующая сторона использовала премию в качестве инструмента антикитайских политических манипуляций», — заявил представитель МИД КНР.

В феврале духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV Тензин Гьяцо получил премию «Грэмми» в категории «Лучшее озвучивание аудиокниги».

Награду получила запись «Медитации: Размышления Его Святейшества Далай-ламы».

Как отметил Далай-лама в своем заявлении после победы, он принял награду с благодарностью и смирением и не рассматривает как личное достижение. Он выразил уверенность, что мир, сострадание, забота об окружающей среде и понимание единства человечества необходимы для коллективного благополучия всех восьми миллиардов людей на планете.

