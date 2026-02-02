Размер шрифта
Фанаты заметили сходство между тату Джастина Бибера с лицами его избранниц

В татуировке певца Джастина Бибера увидели сходство с тату Селеной Гомес
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В новой татуировке певца Джастина Бибера, изображающей его жену-модель Хейли Бибер, увидели сходство с тату с изображением его бывшей избранницы — певицы Селены Гомес. Об этом пишет Daily Mail.

На прошедшей церемонии вручения премии «Грэмми» Бибер выступил в одних трусах-боксерах, и на его спине заметили тату в виде лица Хейли. В сети предположили, что рисунок был создан по фотосессии модели для обложки журнала Elle 2020 года.

При этом на запястье у него есть тату с изображением лица Селены, которое также, скорее всего, срисовано с фотосессии для журнала Elle, опубликованной в 2012 году.

Тату Гомес изображает вицу с парой больших ангельских крыльев и длинными волосами.

Джастин и Селена прекратили отношения в марте 2018 года. После помолвки с Бибер он попытался скрыть тату с Гомес.

«Не может быть, чтобы Джастин Бибер сделал татуировку с фото из Elle с Хейли Бибер... таким же, как и на обложке Elle с Селеной Гомес», — пишут поклонники певца в сети.

Церемония вручения премии «Грэмми» состоялась 1 февраля в Лос-Анджелесе. На ней певица Билли Айлиш спровоцировала слухи о помолвке с возлюбленным, актером Натом Вулффом.

Ранее Далай-лама получил премию «Грэмми».
 
