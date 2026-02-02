Размер шрифта
Племянник Солженицына о службе на СВО: «Это смысл существования мужчины»

Племянник Солженицына Сергей объяснил неизбежной судьбой решение уйти на СВО
Двоюродный племянник писателя Александра Солженицына Сергей признался, что без сомнений решил отправиться в зону специальной военной операции России на Украине. Его слова передает «Абзац».

«Как суворовец я не видел никакой другой судьбы, кроме как уйти на СВО и защищать страну. Это смысл существования мужчины», — заявил военный.

О том, что Сергей находится на СВО, стало известно в январе 2026 года. Мужчина рассказывал, что взял себе позывной «Самуэль». Он служит в добровольческом подразделении «БАРС-37» в составе группировки войск «Днепр». Его обязанности включают обслуживание и тестирование радиоэлектронных систем. До начала специальной военной операции он участвовал в параде Победы на Красной площади в составе «Ростеха».

В беседе с «Абзацем» племянник Солженицына уточнил, что намеревался встать на защиту страны» еще в 2022 году, однако этому помешали семейные дела. Несмотря на это, он всеми силами стремился поддержать фронт: отправлял гуманитарные грузы.

Накануне сообщалось, что в России призвали проверить действия экс-участника реалити-шоу «Дом-2» Ильи Яббарова из-за его резких высказываний о женах участников СВО.

Ранее юрист Гордон обвинила Галкина в двойных стандартах, защитив Пугачеву.
 
