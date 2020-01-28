В 2019 году в России стали меньше убивать и насиловать
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В 2019 году в России сократилось число убийств и изнасилований. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал правовой информации.
Как отмечается, количество убийств и покушений на убийство снизилось на 7,3% (с 8574 до 7948) по сравнению с предыдущим годом, количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 7,6% (с 23 224 до 21 465).
Кроме того, инцидентов с изнасилованиями и покушениями на изнасилование стало меньше на 5,8% (3177 случаев).
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