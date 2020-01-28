Отец брошенных в Шереметьево детей сам пришел к следователям

Мужчина, который оставил двух своих сыновей в московском аэропорту Шереметьево, самолично пришел к следователям в городе Батайске Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, он сам пришел в отделение Следственного комитета и дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что 26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в «Шереметьево», оставил в аэропорту двух сыновей пяти и семи лет. В рюкзаке одного из детей была обнаружена записка. В ней отец попросил временно определить детей в приют и пообещал забрать их оттуда позже. Свой поступок он объяснил тяжелым финансовым положением и отсутствием иного выхода.

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