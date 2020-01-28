Посольство России обсуждает с Китаем эвакуацию россиян из провинции Хубэй

Посольство России в Пекине обсуждает с Китаем эвакуацию россиян из провинции Хубэй, где зарегестрирована вспышка коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление российского посольства в КНР.

Отмечается, что местные власти готовы обеспечить максимальную поддержку иностранцам, находящимся на территории провинции.

«Пока китайская сторона исходит из предпочтительности сохранения текущего режима пребывания», — добавили в посольстве России.

Уточняется, что местные органы гарантируют стабильное снабжение жителей городов провинции Хубэй продуктами питания, предметами первой необходимости и другими бытовыми товарами.

На данный момент на территории провинции находятся 140 россиян. Выезд из провинции ограничен.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным в Китае заражены больше 4,5 тысяч человек. Больше 100 человек скончались.

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