США предложили помочь Китаю в борьбе с коронавирусом

Американские власти предложили Китаю помощь в связи со вспышкой нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что, несмотря на малую заболеваемость на территории США, власти «начеку».

«Мы предложили Китаю и президенту Си (Цзиньпину. — примечание «Газеты.Ru») любую помощь, если она нужна. Наши эксперты невероятны!» — добавил Трамп.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.

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