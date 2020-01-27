Монголия закрыла границу с Китаем и остановила учебу в вузах

Власти Монголии решили закрыть границу с китайской стороной из-за участившихся в мире случаев заражения новым типом коронавируса, передает РИА «Новости».

Это решение было принято на экстренном заседании,которое состоялось накануне. Граница Монголии и Китая будет закрыта с 27 января на неопределенный срок.

Также в связи с коронавирусной опасностью были отменены все занятиях в высших учебных заведениях Монголии до 2 марта 2020 года. Также запрет на работу распространился на компьютерные клубы, экскурсии, детские площадки и курсы водителей.

В настоящее время общее число зараженных достигло 2744, из них 80 скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса. Источником возникновения нового типа коронавируса стали дикие животные. Случаи заражения зафиксированы в Китае, Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

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