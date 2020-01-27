Неизвестный открыл огонь по водителю машины на юге Москвы

На юге российской столицы неизвестный на автомобиле ВАЗ без номеров открыл огонь по другому водителю, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МВД.

Водитель без номеров на машине открыл огонь по человеку в минивэне на ул. Люблинская, после чего скрылся.

В результате случившегося мужчина получил ранение. Его госпитализировали. По данным медиком, у водителя минивэна диагностировано непроникающее огнестрельное ранение левой половины грудной клетки и левого плеча.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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