Роспотребнадзор предпринял меры против распространения коронавируса в России

Роспотребнадзор подготовил по поручению правительства России меры против распространения коронавируса в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В постановлении говорится, что в Минюсте страны зарегистрировано постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О мероприятиях по недопущению распространения инфекции, вызванной 2019-nCoV».

Ситуация находится под строгим контролем Роспотребнадзора.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса. Источником возникновения нового типа коронавируса стали дикие животные. Случаи заражения зафиксированы также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

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