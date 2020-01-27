В аэропортах Москвы задержано и отменено более 20 рейсов

В аэропортах Москвы задержали и отменили 22 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

По данным на 0.32 по мск., во Внуково задержано четыре рейса.

В Домодедово задержали восемь рейсов и шесть — отменили.

Кроме того, четыре рейса задержано в Шереметьево.