Директор Долиной рассказал, когда певица будет общаться с прессой

Директор Пудовкин: Долина пока не готова общаться с прессой
Певица Лариса Долина пока не готова общаться с прессой и давать какие-либо комментарии, в том числе по поводу творчества. Об этом сообщил директор артистки Сергей Пудовкин, передает ТАСС.

Продюсер призвал дать знаменитости время, чтобы она пришла в себя, здоровье поправила.

«Тогда поговорим в теплом, дружеском ключе, а не судебном и не квартирном. Она может сказать только «все хорошо», но, понятно же, что ничего не хорошо. Мы обязательно будем говорить, но только чуть попозже», — уточнил Пудовкин.

Незадолго до этого Лариса Долина не стала отвечать на вопрос журналистов о том, где она живет после передачи квартиры Полине Лурье, отметив, что «устроилась хорошо». Кроме того, по словам певицы, ее продолжают поддерживать поклонники.

20 января стало известно, что артистке предстоит столкнуться с финансовыми затратами, связанными с необходимостью ликвидации самодельного пруда. Как заявляет Telegram-канал SHOT, расходы звезды могут составить около 50 миллионов рублей, а общий ущерб — свыше 160 миллионов рублей.

Ранее Лариса Долина вернулась в Россию.

