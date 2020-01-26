Тело умершего в тюрьме Кабо-Верде российского моряка доставили на родину

Гроб с телом российского моряка Сергея Животова, умершего в тюрьме Кабо-Верде, доставили в Россию. Об этом сообщил депутат Государственной думы Алексей Веллер на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Животов скончался 15 января 2020 года в тюрьме города Прая республики Кабо-Верде после продолжительной болезни. Тело моряка было передано гражданской жене, родственники приняли решение захоронить его в Вологде.

1 февраля 2019 года одиннадцать российских моряков были задержаны в Кабо-Верде за контрабанду 9,5 тонн кокаина.

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