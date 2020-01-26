Под Иркутстком при пожаре пострадали 5 человек

В Иркутской области произошел пожар в частном доме. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что инцидент произошел в Тулуне.

Уточняется, что в результате пострадали пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Обстоятельства инцидента выясняются. Данные о погибших не поступали.

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