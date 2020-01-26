Возможность заражения коронавируслм в инкубационный период оценили в Китае

В Китае рассказали об особенностях инкубационного периода нового типа коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инкубационный период может составлять от одного до 14 дней, однако даже в это время существует высокий риск заражения им.

Глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй заявил, что на первой стадии у зараженных может не быть высокой температуры, а также клинических признаков заражения.

Он подчеркнул, что ученые не пришли к итоговому мнению, кто именно является источником заболевания, а также какими способами передается коронавирус. Кроме того, Сяовэй добавил, что проведение профилактики усложняется «перемещающимися источниками инфекции».

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.

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