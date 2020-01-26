Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек

close
Aly Song/Reuters

В Китае количество случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, превысило 2 тыс. человек, сообщает ТАСС.

По данным властей, число заболевших составило 2002.

Число летальных исходов среди зараженных составляет 56.

Ранее сообщалось о 1975 заболевших.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Власти китайского Шанхая сообщили о первом погибшем от нового коронавируса

Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 1300