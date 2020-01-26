Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек
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В Китае количество случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, превысило 2 тыс. человек, сообщает ТАСС.
По данным властей, число заболевших составило 2002.
Число летальных исходов среди зараженных составляет 56.
Ранее сообщалось о 1975 заболевших.
31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.
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