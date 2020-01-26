Жертвами коронавируса в Китае стали 54 человек

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Из-за нового типа коронавируса в Китае погибли уже 54 человек. Об этом пишет газета Global Times.

Ранее стало известно о 41 умершем из-за данного вируса.

Кроме того, сообщалось о 1372 инфицированных.

31 декабря 2019 года власти Китая уведомили о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.

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