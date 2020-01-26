Жертвами коронавируса в Китае стали 54 человек
Из-за нового типа коронавируса в Китае погибли уже 54 человек. Об этом пишет газета Global Times.
Ранее стало известно о 41 умершем из-за данного вируса.
Кроме того, сообщалось о 1372 инфицированных.
31 декабря 2019 года власти Китая уведомили о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.
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