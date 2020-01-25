Коронавирус не выявлен у госпитализированных в Иркутске китайцев
Новый тип короновируса не выявлен у госпитализированных в Иркутске граждан Китайской народной республики (КНР), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
У граждан Китая диагностирован вирус гриппа А, анализы на коронавирус отрицательные.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.
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