43 человека спасены из-под завалов после землетрясения в Турции
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Спасатели извлекли из-под завалов 43 человека после разрушительного землетрясения в Турции, сообщает Daily Sabah со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.
Последней была спасена 65-летняя женщина Айсе Ялдиз, которая провела под завалами 19 часов.
В настоящее время спасательная операция продолжается, предполагается, что под обломками находятся еще 22 человека.
Землетрясение в турецких провинциях Малатья и Элязыг произошло вечером 24 января. По последним данным, в результате трагедии погибли 22 человека, еще 39 находятся под обломками.
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