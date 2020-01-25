США эвакуируют своих граждан из охваченного коронавирусом Уханя
США намерены эвакуировать своих граждан из охваченного пневмонией нового типа, названного коронавирусом, китайского города Ухань. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
По данным издания, МИД Китая уже осведомлено о предстоящих мероприятиях и не намерены препятствовать американцам.
Также посольство США в Ухане временно прекратит свою работу.
Чартерный самолет, который прибудет в китайский города за американцами, вмещает около 230 человек. Предполагается, что вернуться домой смогут дипломаты из консульства, а также простые граждане и их семьи. По словам источника, эвакуированные сами будут нести ответственность за расходы.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Предполагается, что разносчиками вируса являются змеи. Известно, что два случая заболевания коронавирусом зафиксировали во Франции, а один — в Непале.
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