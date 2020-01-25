В Иркутске гражданин Китая госпитализирован с подозрением на коронавирус

В Иркутске гражданин Китая, приехавший из Пекина, доставлен в инфекционную больницу сибирского города с подозрением на коронавирусную инфекцию, передает ТАСС.

В пресс-службе правительства Иркутской области сообщили, что также обследуют всех контактировавших с ним людей.

«Проведены все противоэпидемические мероприятия», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, у пациента нетипированный вирус гриппа А, но его анализы направлены для перепроверки в Новосибирск.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Предполагается, что разносчиками вируса являются змеи. Известно, что два случая заболевания коронавирусом зафиксировали во Франции, а один — в Непале.

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