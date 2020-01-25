Врач-паразитолог предупредила россиян остерегаться мяса с кровью

В сыром мясе и рыбе, не подверженных термической обработке, могут остаться личинки, которые в случае попадания в организм человека приведут к развитию в гельминтов (паразитов). Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача высшей категории, кандидата биологических наук, врача патоморфолога, паразитолога Елену Чернышеву.

Она отметила, что лишь опытный врач-инфекционист может определить причину появления в паразитов у человека. Специалист предупреждает остерегаться сырых деликатесов.

«Забудьте про отбивную с кровью – мясо ни в коем случае нельзя есть без достаточной температурной обработки. Средняя прожарка тоже небезопасна», — подчеркнула Чернышева.

Она добавила, что наиболее опасно мясо диких животных.

«Достаточная температурная обработка для мяса – варить не меньше полутора часов. Непроваренное мясо ведет к тому, что в организме человека развиваются гельминты», — сказала врач.

Относительно рыбы, специалист пояснила, что в случае, если она недостаточно промерзла, в ней сохраняются личинки. Опасно даже сало, так как его замораживают без термической обработки.

«Сам жир менее опасен, личинки содержатся в мясной части», — пояснила Чернышева.

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