Жертвами землетрясения в Турции стали 14 человек

Управление Турции по ЧС и стихийным бедствиям заявило, что число погибших при землетрясении продолжает увеличиваться, передает РИА «Новости».

По последним данным, жертвами подземных толчков стали 14 человек. Ранее было известно о шести погибших.

Также губернаторы провинций Элязыг и Малатья добавили, что различные травмы при землетрясении получили еще 300 человек.

На данный момент в Турции задействовано почти 500 команд спасателей.

Землетрясение магнитудой 6,7 началось в Турции в 20.55 по мск.

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