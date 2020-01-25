Жертвами землетрясения в Турции стали 14 человек
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Управление Турции по ЧС и стихийным бедствиям заявило, что число погибших при землетрясении продолжает увеличиваться, передает РИА «Новости».
По последним данным, жертвами подземных толчков стали 14 человек. Ранее было известно о шести погибших.
Также губернаторы провинций Элязыг и Малатья добавили, что различные травмы при землетрясении получили еще 300 человек.
На данный момент в Турции задействовано почти 500 команд спасателей.
Землетрясение магнитудой 6,7 началось в Турции в 20.55 по мск.
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