Четыре человека погибли в результате землетрясения на востоке Турции

Министр МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции, по предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщает агенство «Андалоу».

Он добавил, что из-за землетрясения разрушены около десятка зданий.

Землятресение началось в 20.55 мск, его магнитуда составила 6,7.

Ранее сообщалось о двух раненых.

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