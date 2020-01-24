В Екатеринбурге мужчина проник на территорию детсада в нижнем белье

В Екатеринбурге мужчина в нижнем белье проник на территорию детского сада. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУСК по Свердловской области.

Отмечается, что инцидент произошел на днях в одном из детских садов Октябрьского района. Мужчина в нижнем белье находился в неадекватном состоянии.

«После непродолжительного пребывания на детской игровой площадке гражданин был препровожден работниками учреждения за пределы территории детского сада и передан сотрудникам правоохранительных органов», — уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера в отношении малолетних».

Следователи добавили, что в ходе расследования будут устанавливаться обстоятельства поведения мужчина, а также будет дана объективная правовая оценка на предмет надлежащего обеспечения мер безопасности детей со стороны администрации детсада.