Вильфанд пообещал россиянам зимний февраль

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, каким будет февраль в европейской части России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что погода в последнем месяце зимы ожидается более холодная погода, чем в январе. Однако в феврале температурный режим все еще будет преимущественно ниже нормы.

По словам Вильфанда, ожидаются как наплывы в -5 — -10°С, так и периоды похолодания, когда температура воздуха будет ниже -10°С.

Он также подчеркнул, что февраль будет «больше похож на зимний месяц», однако не будет холодным в целом.

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