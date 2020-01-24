Количество погибших от коронавируса в Китае возросло до 25

Количество летальных исходов в результате заражения новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 25. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что число зараженных также превысило 800 случаев.

Уточняется, что ранее жертвами вируса числились 17 человек, а количество зафиксированных зараженных — 639 человек.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

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