В Улан-Удэ на первоклассника напала стая собак

В Улан-Удэ на первоклассника напала стая бродячих собак, серьезно ранив ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэра города Игоря Шутенкова.

По словам мэра, инцидент произошел в 111-м квартале города, когда мальчик возвращался домой из школы.

Он отмечает, что ребенка сильно покусали. Его доставили в детскую клиническую больницу, где сейчас проводят операцию.

Шутенков добавил, что дал поручение отловить эту свору. Он обратил внимание на то, что с 2020 года федеральным законодательством изменены правила отлова, однако на уровне республики механизм до сих пор не утвержден.

Новые правила стали гуманнее для собак и сложнее для исполнения, поэтому, заявил Шутенков, он будет требовать от республиканской службы ветеринарии ускорить принятие правил отлова бродячих животных.